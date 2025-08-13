Deputados governistas e da oposição defendem soluções diferentes para combater crimes cibernéticos contra crianças Deputados da base governista e da oposição discursaram no Plenário, nesta terça-feira (12), em defesa da proteção de crianças e adolescentes... Momento MT|Do R7 12/08/2025 - 21h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 21h38 ) twitter

Discussão e votação de propostas legislativas. Dep. Caroline de Toni (PL - SC) Momento MT

Deputados da base governista e da oposição discursaram no Plenário, nesta terça-feira (12), em defesa da proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. O tema teve sugestões distintas: enquanto uns defendem a regulação das redes sociais, outros cobram penas mais duras para crimes de exploração sexual na internet.

Para saber mais sobre as propostas e debates que estão moldando a proteção das crianças na internet, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

