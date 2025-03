Deputados participam de audiência pública sobre concessões de ferrovias em Mato Grosso Foi realizada na manhã desta sexta-feira (14), no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá, audiência pública para a apresentação e debate... Momento MT|Do R7 14/03/2025 - 17h30 (Atualizado em 14/03/2025 - 17h30 ) twitter

O deputado Wilson Santos afirmou que as obras para construção dos trilhos são estratégicas para o estado

Foi realizada na manhã desta sexta-feira (14), no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá, audiência pública para a apresentação e debate do projeto de concessão à iniciativa privada das ferrovias Integração Centro-Oeste (Fico) e Integração Leste-Oeste (Fiol). As propostas constam como prioritárias no Novo PAC do governo federal.

