Deputados querem reverter decisão do Supremo sobre transferência de autorização de serviço de taxista A Frente Parlamentar do Táxi quer reverter decisão do Supremo Tribunal Federal que impede a transferência da autorização de serviço... Momento MT|Do R7 18/03/2025 - 22h05 (Atualizado em 18/03/2025 - 22h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Frente Parlamentar do Táxi quer reverter decisão do Supremo Tribunal Federal que impede a transferência da autorização de serviço aos sucessores legítimos do taxista, em caso de falecimento, pelo tempo remanescente do prazo de outorga. Deputados que compõem o grupo se reuniram nesta terça-feira (18) na Câmara com representantes do setor para discutir o tema. Segundo o deputado Dagoberto Nogueira (PSDB-MS), integrante da frente parlamentar, a ideia é apresentar um projeto de lei que garanta o direito a herdeiros dos taxistas. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Governo prioriza prevenção do câncer, mas entidades apontam falhas no atendimento às mulheres

Kit de atuação busca fortalecer acolhimento de crianças e adolescentes

Adiada votação de mudanças nos prazos de inelegibilidade