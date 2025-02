Deputados recebem visita do embaixador da Ucrânia no Brasil Os deputados estaduais de Mato Grosso receberam a visita nesta quarta-feira (22), em plenário, do embaixador da Ucrânia no Brasil,... Momento MT|Do R7 22/01/2025 - 18h28 (Atualizado em 22/01/2025 - 18h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os deputados estaduais de Mato Grosso receberam a visita nesta quarta-feira (22), em plenário, do embaixador da Ucrânia no Brasil, Andrii Melnyk. Pela Casa de Leis, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (União), que presidiu a sessão ordinária, designou o deputado Júlio Campos (União), para dar boas-vindas ao visitante. Júlio Campos destacou a parceria já existente entre o Estado de Mato Grosso e a Ucrânia. Segundo o parlamentar, Mato Grosso é o estado que mais importa fertilizantes da Ucrânia. “Temos uma relação comercial muito grande, como ocorre com o Brasil e a Ucrânia”, disse o parlamentar que agradeceu a visita do embaixador e afirmou que o Estado está preparado cada vez mais para se relacionar com a Ucrânia. Júlio Campos se solidarizou com a Ucrânia, que vive momento de guerra com a Rússia. “Nossa solidariedade à agressão brutal que a Ucrânia vem sofrendo por parte da Rússia”, destacou o deputado. Para mais detalhes sobre essa importante visita e as relações entre Mato Grosso e a Ucrânia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Utilização de celulares em escolas e início das aulas em Cuiabá são debatidos pela Comissão de Educação

PF e PMERJ prendem homem em flagrante por tráfico de drogas no Rio de Janeiro

CAO Saúde divulga cuidados básicos para prevenção de arboviroses