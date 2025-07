Deputados se antecipam a CPMI e cobram explicações sobre descontos indevidos em aposentadorias Deputados e deputadas cobram uma série de explicações do governo sobre os descontos indevidos nas aposentadorias e pensões pagas pelo... Momento MT|Do R7 04/07/2025 - 15h56 (Atualizado em 04/07/2025 - 15h56 ) twitter

Deputado Bacelar em reunião de comissão Momento MT

Deputados e deputadas cobram uma série de explicações do governo sobre os descontos indevidos nas aposentadorias e pensões pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Eles se anteciparam à instalação de uma comissão mista parlamentar de inquérito (CPMI) com objetivo de investigar eventuais fraudes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa investigação!

