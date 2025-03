Deputados se reúnem com sindicalistas para discutir perdas salariais Os deputados estaduais Janaina Riva e Dr. João (ambos do MDB) se reuniram na manhã de hoje com representantes da classe sindical de...

Os deputados estaduais Janaina Riva e Dr. João (ambos do MDB) se reuniram na manhã de hoje com representantes da classe sindical de vários órgãos públicos com o objetivo de construir um calendário de discussão sobre o índice de reposição da inflação para compensar as perdas que os servidores públicos vêm sofrendo desde 2018 em relação à Revisão Geral Anual (RGA). “Essa foi a primeira reunião com a Federação, que tem um objetivo, de formarmos uma Comissão que vai fazer o acompanhamento dos trabalhos e também trazer toda a fundamentação para a gente poder chegar a uma conclusão final com a nossa comissão”, explicou Janaina.

