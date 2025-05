Deputados sinalizam recursos para edificação de sede própria do Procon Garantir uma sede própria para o Procon de Sorriso. Com este objetivo, o diretor-executivo da unidade, Michel Ferreira, buscou apoio...

Garantir uma sede própria para o Procon de Sorriso. Com este objetivo, o diretor-executivo da unidade, Michel Ferreira, buscou apoio, na capital do Estado, da deputada federal Gisela Simona e do deputado estadual Diego Guimarães. As reuniões foram realizadas no dia 9 de maio e resultaram na sinalização de R$ 1,2 milhão em recursos para edificar e mobiliar uma sede própria. Segundo Michel, a deputada federal assegurou a destinação de R$ 1 milhão em recursos para construção da sede próprio do Procon Sorriso, além de apoio para a criação de políticas públicas pautadas nas demandas de nossa região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

