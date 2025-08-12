Deputados vão debater ações do Brasil para minimizar efeitos do “tarifaço” dos EUA
A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (13), audiência pública sobre as ações...
