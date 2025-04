Derf de Rondonópolis recebe reforço na segurança com câmeras, decibelímetros e novos equipamentos

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) de Rondonópolis recebeu, nesta semana, novos equipamentos de segurança e monitoramento, adquiridos por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT>. Entre os itens entregues estão câmeras de segurança e quatro decibelímetros, que agora integram o patrimônio do Estado. Os equipamentos foram recebidos na quarta-feira (9.4), sendo finalizadas as instalações na unidade policial, na sexta-feira (11). Os recursos utilizados para a aquisição dos equipamentos foram disponibilizados pelo Ministério Público, por meio do Banco de Projetos e Entidades (Bapre), com intermediação do Conselho de Segurança Pública de Rondonópolis. A destinação dos recursos e a implementação das melhorias foram viabilizadas por meio da parceria entre as instituições.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos na segurança pública consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: