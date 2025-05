Desacelere, seu bem maior é a vida!”: PRF abre Maio Amarelo 2025 em Mato Grosso A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso realizou na manhã de hoje (06), em sua unidade operacional de Cuiabá, localizada... Momento MT|Do R7 06/05/2025 - 19h07 (Atualizado em 06/05/2025 - 19h07 ) twitter

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso realizou na manhã de hoje (06), em sua unidade operacional de Cuiabá, localizada no KM 387 da BR 364, a solenidade de abertura oficial da campanha Maio Amarelo 2025. O evento contou com a participação de diversas autoridades, consolidando a união de esforços em prol da segurança viária. Estiveram presentes a Vice-Prefeita de Cuiabá, a Secretária da SEMOB de Cuiabá, a Coronel Vania Garcia, o Superintendente do DNIT Djalma Silvestra, o Coordenador de Engenharia do DNIT Marcelo Sortica, a Chefe de Operações Terrestres do DNIT Margareth Gugelmin Okada, o Tenente Coronel Gilson representando a SAIOP/SESP/MT, Rosane Polzl,Diretora de Fiscalização e Educação representando o DETRAN, e Barbara Nathane, Gerente de Eficiência Operacional representando a Nova Rota do Oeste, além de outros representantes de órgãos parceiros e da sociedade civil. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre a campanha Maio Amarelo 2025! Leia Mais em Momento MT: CCJR dá parecer pela aprovação a 11 projetos e mantém veto do Executivo

