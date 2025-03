Desafio Agro de MTB é lançado para atletas de ciclismo Para quem gosta de um bom desafio, nada melhor do que uma prova que envolva ciclismo e natureza. A Prefeitura de Lucas do Rio Verde... Momento MT|Do R7 31/03/2025 - 20h05 (Atualizado em 31/03/2025 - 20h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para quem gosta de um bom desafio, nada melhor do que uma prova que envolva ciclismo e natureza. A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, está com inscrições abertas para o 1º Desafio Agro de MTB – Prova do Milho. As inscrições poderão ser feitas gratuitamente a partir desta terça-feira, dia 01 de abril, às 12h, no seguinte link: agitoesportes.com.br A prova está marcada para o dia 13 de abril, às 6h, em estradas rurais do município. O percurso, conforme o regulamento, será de 45 quilômetros, com largada e chegada na Prefeitura de Lucas do Rio Verde. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante competição! Leia Mais em Momento MT: CDH analisa projeto sobre assentos especiais em voos para pessoas obesas

1° Audiência Pública debate sobre perspectivas e desafios com pessoas autistas nesta terça-feira (1°)

Vacinação contra a gripe começa na próxima semana para grupo prioritário