Desafio Destemidas fecha a programação em comemoração ao Mês da Mulher

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer realizou neste sábado (29), o 1º Desafio Destemidas. Com o evento, o município fechou a programação comemorativa ao Dia Internacional da Mulher. A competição reuniu pouco mais de 400 mulheres de várias idades. Foram cinco quilômetros de percurso, passando pelos dois principais pontos turísticos do município, o Lago Ernani José Machado e o Parque dos Buritis.

