Desafios da profissão docente são destacados por Paim no Dia do Professor O senador Paulo Paim (PT-RS) homenageou, em pronunciamento nesta terça-feira (15), o Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro....

Momento MT|Do R7 15/10/2024 - 17h50 (Atualizado em 15/10/2024 - 17h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share