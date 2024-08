Desafios e Oportunidades no Mercado de Café: Exportações em Alta

Momento MT |Do R7

O mercado de café vive um período de alta volatilidade, impulsionado por uma combinação de incertezas climáticas e financeiras. Mesmo com essa volatilidade em 2024, as exportações brasileiras do setor atingiram R$ 51,7 bilhões nos últimos 12 meses.

