Desastre na Venezuela: Vasco sofre goleada do Puerto Cabello

Em uma noite para esquecer, o Vasco da Gama foi atropelado pelo Puerto Cabello, da Venezuela, sofrendo uma dura derrota por 4 a 1 em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo, disputado no Estádio Misael Delgado, expôs as fragilidades do time carioca e aumentou a pressão em um momento já delicado da temporada.

