Desconto de 50% nas passagens aéreas: uma nova proposta em análise O Projeto de Lei 3377/24 prevê que as companhias aéreas ofereçam, com desconto de 50%, as passagens não vendidas de voos nacionais...

Momento MT|Do R7 22/10/2024 - 12h49 (Atualizado em 22/10/2024 - 12h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share