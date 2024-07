Descubra as origens culturais do Festival de Parintins com a apresentação do Boi Garantido O campeão do 57º Festival de Parintins, dividido entre o vermelho do Boi Garantido e o azul do Caprichoso - será conhecido nesta...

Momento MT|Do R7 01/07/2024 - 12h15 (Atualizado em 01/07/2024 - 12h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share