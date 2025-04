Desembargador Deosdete Cruz é homenageado pelo Colégio de Procuradores O desembargador Deosdete Cruz Junior, representante do quinto constitucional do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) no Tribunal... Momento MT|Do R7 03/04/2025 - 14h07 (Atualizado em 03/04/2025 - 14h07 ) twitter

O desembargador Deosdete Cruz Junior, representante do quinto constitucional do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) no Tribunal de Justiça (TJMT), foi homenageado na reunião ordinária do Colégio de Procuradores na manhã desta quinta-feira (3), pelos relevantes serviços prestados à instituição. A reunião ocorreu presencialmente na sede da Procuradoria-Geral de Justiça e foi transmitida ao vivo pelo canal do MPMT no YouTube (assista aqui). Deosdete Cruz Junior recebeu uma placa do procurador-geral de Justiça Rodrigo Fonseca Costa, em agradecimento aos 20 anos de atuação profissional no MPMT, dedicados ao crescimento e à consolidação da instituição, desejando que as novas gerações se inspirem em seu talento, ética, caráter e profissionalismo. Para saber mais sobre essa homenagem e a trajetória do desembargador, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Secretária de Saúde e conselheiro do TCE debatem dívidas e atendimento de idosos

