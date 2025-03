Desenvolve MT apoia empreendedor com crédito para abrir segunda barbearia Wesley Alves, dono da Boleiros Barbearia, pegou crédito com a Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, para expandir... Momento MT|Do R7 19/03/2025 - 18h10 (Atualizado em 19/03/2025 - 18h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Wesley Alves, dono da Boleiros Barbearia, pegou crédito com a Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, para expandir seu negócio. O empreendedor, que veio do sertão da Bahia, começou o ano inaugurando a segunda unidade, ambas em Cuiabá, no bairro Santa Isabel.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como Wesley transformou sua trajetória empreendedora com o apoio da Desenvolve MT!

Leia Mais em Momento MT:

Escola de Governo oferta curso de comunicação básica em Libras

Suspeito de estuprar e espancar mulher é preso em flagrante pela Polícia Militar

Secretário realiza visita técnica em unidades esportivas da capital