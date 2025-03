Desenvolve MT apresenta crédito para impulsionar o agronegócio e a economia local no Show Safra 2025 A Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, estará no Show Safra 2025, de 24 a 28 de março, em Lucas do Rio Verde... Momento MT|Do R7 20/03/2025 - 18h27 (Atualizado em 20/03/2025 - 18h27 ) twitter

A Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, estará no Show Safra 2025, de 24 a 28 de março, em Lucas do Rio Verde. No estande do Governo de Mato Grosso em parceria com a Prefeitura Municipal, a instituição apresentará soluções financeiras voltadas para empreendedores do setor agropecuário, e demais segmentos para apoiar a economia local, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável do estado.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as oportunidades de crédito que podem transformar o agronegócio e a economia local!

