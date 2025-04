Desenvolve MT apresenta linha de crédito rural durante a Norte Show em Sinop A Desenvolve MT participa, em Sinop, da Norte Show 2025, umas das maiores feiras do agronegócio da região norte do Estado, entre 14... Momento MT|Do R7 11/04/2025 - 12h07 (Atualizado em 11/04/2025 - 12h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Desenvolve MT participa, em Sinop, da Norte Show 2025, umas das maiores feiras do agronegócio da região norte do Estado, entre 14 e 17 de abril. A presença da agência reforça o compromisso do Governo de Mato Grosso com o desenvolvimento do setor produtivo, especialmente no interior do Estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a linha de crédito rural!

Leia Mais em Momento MT:

Polícia Civil cumpre 16 mandados de prisão em penitenciárias de Mato Grosso

Foragido da Justiça é preso pela Polícia Civil em Lucas do Rio Verde

Câmara aprova mudanças na Junta Administrativa de Regularização de Infrações