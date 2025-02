Desenvolve MT apresenta linhas de crédito durante evento em Colíder e capacita agentes A Agência de Fomento do Estado – Desenvolve MT participou do Encontro Regional Empresarial, realizado nesta quinta-feira (16.1) no... Momento MT|Do R7 17/01/2025 - 21h07 (Atualizado em 17/01/2025 - 21h07 ) twitter

A Agência de Fomento do Estado – Desenvolve MT participou do Encontro Regional Empresarial, realizado nesta quinta-feira (16.1) no Auditório Amazônia, em Colíder. O evento, promovido pela prefeitura de Colíder, Câmara Municipal de Vereadores e a Associação Comercial e Empresarial do município (ACIC), reuniu mais de 90 empresários e convidados para tratar de assuntos relacionados à economia e ao empreendedorismo na região.

Saiba mais sobre como a Desenvolve MT está impulsionando a economia local e capacitando agentes de crédito, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

