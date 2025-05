Desenvolve MT apresenta linhas de crédito em festival gastronômico no Sesc Arsenal A Desenvolve MT, Agência de Fomento do Governo de Mato Grosso, marca presença no 1º Festival Gastronômico do Sesc-MT, realizado no...

A Desenvolve MT, Agência de Fomento do Governo de Mato Grosso, marca presença no 1º Festival Gastronômico do Sesc-MT, realizado no Sesc Arsenal, em Cuiabá. No evento, que celebra a diversidade culinária regional, a instituição apresentará as linhas de crédito disponíveis voltadas a empreendedores locais.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as oportunidades de financiamento e como participar deste evento incrível!

Leia Mais em Momento MT: