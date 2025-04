Desenvolve MT apresenta linhas de crédito na Norte Show e reforça apoio ao produtor rural A Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso marcou presença durante os quatro dias da Norte Show, em Sinop, feira... Momento MT|Do R7 17/04/2025 - 14h26 (Atualizado em 17/04/2025 - 14h26 ) twitter

A Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso marcou presença durante os quatro dias da Norte Show, em Sinop, feira do setor de tecnologia e fomento ao agronegócio. A equipe da agência realizou atendimento de empresários no estande do Governo do Estado apresentando as linhas de crédito, principalmente o crédito rural como oportunidade de crescimento e melhoria para os negócios da região norte.

