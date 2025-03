Desenvolve MT apresenta linhas de crédito para empreendedores em Diamantino

A Prefeitura de Diamantino, em parceria com a Desenvolve MT e a Câmara de Vereadores, promove nesta terça-feira (11.03), às 18h30, uma palestra sobre as linhas de crédito disponíveis para empresários interessados em expandir seus negócios. Durante o evento, também será renovado o convênio com a Desenvolve MT, permitindo que o município conte com um agente de crédito local para atender os empreendedores e microempresários locais.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa importante iniciativa que pode impulsionar o seu negócio!

