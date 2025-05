Desenvolve MT capacita agentes de crédito para fortalecer atendimento em todo Estado A Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso realizou, de terça-feira a sexta-feira (20 a 23.5), uma capacitação on... Momento MT|Do R7 23/05/2025 - 14h36 (Atualizado em 23/05/2025 - 14h36 ) twitter

Momento MT

A Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso realizou, de terça-feira a sexta-feira (20 a 23.5), uma capacitação on-line voltada aos agentes de crédito dos municípios conveniados. A iniciativa integra as ações previstas no termo de cooperação firmado entre a agência, prefeituras e entidades de classe, com foco no fortalecimento da rede de atendimento e na qualificação dos serviços prestados aos empreendedores locais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre a capacitação dos agentes de crédito!

