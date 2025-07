Desenvolve MT consolida liderança no fomento e divulga dados do primeiro semestre nos municípios A Desenvolve MT, Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, traçou um panorama dos municípios que mais contrataram crédito por meio... Momento MT|Do R7 13/07/2025 - 11h37 (Atualizado em 13/07/2025 - 11h37 ) twitter

A Desenvolve MT, Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, traçou um panorama dos municípios que mais contrataram crédito por meio da instituição, com base no número de operações e nos valores liberados, organizados por faixa populacional. A análise ganha ainda mais relevância quando cruzada com os dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), que mostram que oito dos dez municípios que mais geraram emprego e renda em Mato Grosso também estão entre os que mais acessaram crédito pela agência. Para saber mais sobre como a Desenvolve MT está impactando a economia local, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura homenageia engenheiros sanitaristas pelo trabalho essencial em Várzea Grande

