Desenvolve MT credencia avaliadores para crédito rural em todo o Estado A Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso está com edital aberto de número nº 001/2024 para o credenciamento de...

A Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso está com edital aberto de número nº 001/2024 para o credenciamento de empresas especializadas na área de ciências agrárias, como engenharia agronômica, agrária, florestal e zootecnia, além de médicos veterinários e biólogos para a prestação de serviços especializados na área rural.

Saiba mais sobre como esse credenciamento pode beneficiar os produtores rurais acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: