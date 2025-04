Momento MT |Do R7

Desenvolve MT destina R$52,5 mil a fundos sociais por meio de doação de incentivo fiscal A Desenvolve MT encerrou o exercício de 2024 com resultados positivos e, por meio das Leis de Incentivo Fiscal, destinou R$52,5 mil...

A Desenvolve MT encerrou o exercício de 2024 com resultados positivos e, por meio das Leis de Incentivo Fiscal, destinou R$52,5 mil a três fundos geridos pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc). As doações, no valor de R$17,5 mil cada, foram realizadas aos Fundos Estaduais da Infância e Adolescência (FIA), dos Direitos da Pessoa Idosa (FUNEPI) e ao Fundo de Apoio às Ações Sociais (FUS).

Saiba mais sobre como a Desenvolve MT está contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de Mato Grosso consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: