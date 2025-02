Desenvolve MT e Prefeitura de Campo Novo do Parecis firmam parceria para oferta de crédito de até R$ 1,5 milhão para empresários do município A Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso firmou, nesta terça-feira (18.2), uma parceria com a Prefeitura de Campo... Momento MT|Do R7 19/02/2025 - 21h06 (Atualizado em 19/02/2025 - 21h06 ) twitter

A Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso firmou, nesta terça-feira (18.2), uma parceria com a Prefeitura de Campo Novo do Parecis para ter um representante da agência no município. Com a parceria, um servidor da prefeitura atuará como agente de crédito da Desenvolve MT para os empreendedores do município, que poderão buscar por linhas de crédito para investir ou melhorar os seus negócios. O objetivo é incentivar o desenvolvimento local, emprego e renda.

Saiba mais sobre essa importante parceria e como ela pode beneficiar os empresários locais consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

