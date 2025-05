Desenvolve MT financia ambulância para clínica de saúde mental em Chapada dos Guimarães Denys Tacito é um dos responsáveis pela Clínica Granjimmy, localizada no quilômetro 58 da MT-251, sentido Cuiabá-Chapada. Com os serviços... Momento MT|Do R7 20/05/2025 - 13h57 (Atualizado em 20/05/2025 - 13h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Denys Tacito é um dos responsáveis pela Clínica Granjimmy, localizada no quilômetro 58 da MT-251, sentido Cuiabá-Chapada. Com os serviços realizados na instituição, o empreendedor notou a necessidade de adquirir um meio seguro e rápido de transportar seus pacientes. A Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso ajudou com a solução para a sua necessidade.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT:

Corpo de Bombeiros realiza desencarceramento de vítima de capotamento na MT-130

CAE adia projeto que limita gasto de municípios com pagamento de dívida

Vai à CCJ proteção a agente público que denunciar violência contra menores