Desenvolve MT impulsiona Diamantino e facilita o acesso ao crédito aos empreendedores Dando continuidade ao plano de ação para fomentar a economia no Estado, a Desenvolve MT Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso... Momento MT|Do R7 12/03/2025 - 20h26 (Atualizado em 12/03/2025 - 20h26 )

Dando continuidade ao plano de ação para fomentar a economia no Estado, a Desenvolve MT Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, em parceria com a prefeitura de Diamantino, participou do Empreenda Mais, evento voltado para incentivar o empreendedorismo local em Diamantino nesta terça-feira (11.3). Promovido pela Câmara Municipal, 140 pessoas compareceram às palestras.

