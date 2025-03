Desenvolve MT impulsiona negócios e estreita parcerias durante o Show Safra 2025 Com um grande fluxo de produtores, empresários e investidores circulando pelo o evento, a Desenvolve MT atendeu uma grande demanda... Momento MT|Do R7 29/03/2025 - 13h07 (Atualizado em 29/03/2025 - 13h07 ) twitter

Com um grande fluxo de produtores, empresários e investidores circulando pelo o evento, a Desenvolve MT atendeu uma grande demanda de pessoas durante os cinco dias do Show Safra, em Lucas do Rio Verde, interessados por linhas de crédito. Os visitantes buscaram esclarecimentos sobre financiamentos, com destaque para a linha de crédito rural, voltada ao produtor rural. Além dos atendimentos, a Desenvolve MT também aproveitou a feira para estreitar laços com empresários e instituições do setor, visando novas parcerias e oportunidades de negócios.

