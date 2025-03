Desenvolve MT impulsiona o empreendedorismo feminino com a liberação de mais de R$ 35 milhões Amarilles Fabíola, dona do Restaurante do Tião, que oferece comida tipicamente nordestina em Cuiabá, é um exemplo de empreendedora... Momento MT|Do R7 08/03/2025 - 18h05 (Atualizado em 08/03/2025 - 18h05 ) twitter

Amarilles Fabíola, dona do Restaurante do Tião, que oferece comida tipicamente nordestina em Cuiabá, é um exemplo de empreendedora que aproveitou as condições e oportunidades oferecidas pela Desenvolve MT para ampliar o seu negócio. Mesmo sem recorrer à linha de crédito exclusiva para mulheres, ela investiu em reformas e ampliou seu negócio. “Nós pintamos o ambiente caracterizando uma parte do restaurante com figuras que remetem ao nordeste, colocamos um parquinho novo, compramos equipamentos novos para a cozinha como fogões, liquidificadores, freezers e adquirimos buffets novos para servir os alimentos. Essas mudanças ajudaram a nos dar mais visibilidade atraindo mais clientes, ampliando a venda de marmitas”, conta Amarilles.

Saiba mais sobre como o Desenvolve MT está transformando o cenário do empreendedorismo feminino em Mato Grosso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

