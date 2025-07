Desenvolve MT libera mais de R$20 milhões em crédito com o Fundo de Aval O MT Garante – Fundo de Aval Garantidor do Estado de Mato Grosso viabilizou, nos seis primeiros meses de 2025, mais de R$14,9 milhões...

O MT Garante – Fundo de Aval Garantidor do Estado de Mato Grosso viabilizou, nos seis primeiros meses de 2025, mais de R$14,9 milhões em crédito para 125 micro, pequenos e médios empreendedores. Já por meio do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe) do Sebrae foram liberados R$5,9 milhões em operações, beneficiando outras 84 empresas no mesmo período. Essas ações ampliam a rede de apoio ao empreendedorismo e reforçam o papel estratégico dos fundos no desenvolvimento econômico de Mato Grosso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre o crédito para empreendedores!

Leia Mais em Momento MT: