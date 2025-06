Desenvolve MT libera R$ 32 milhões em crédito para fortalecer turismo no Estado Com foco no fortalecimento do trade turístico, a Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso já liberou mais de R$... Momento MT|Do R7 02/06/2025 - 17h37 (Atualizado em 02/06/2025 - 17h37 ) twitter

Com foco no fortalecimento do trade turístico, a Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso já liberou mais de R$ 32 milhões em créditos para empresas ligadas ao setor em Mato Grosso, entre 2020 e abril de 2025. O setor, composto por restaurantes, bares, cafeterias e estabelecimentos similares, foi o que mais recorreu à linha de crédito voltada ao turismo, seguido pelos prestadores de infraestrutura de apoio e eventos, prestadores especializados em segmentos turísticos e meios de hospedagem, que foram os que mais investiram em seus negócios. Saiba mais sobre como esse investimento está transformando o turismo em Mato Grosso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: TCE-MT realiza capacitação para operação do Sistema Geo-Obras

