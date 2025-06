Desenvolve MT marca presença na FIt Pantanal 2025 com foco no crédito para turismo A Desenvolve MT estará presente na Feira Internacional do Turismo do Pantanal 2025 (Fit Pantanal), que será realizada de 5 a 8 de junho...

A Desenvolve MT estará presente na Feira Internacional do Turismo do Pantanal 2025 (Fit Pantanal), que será realizada de 5 a 8 de junho, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá. A instituição participa em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec), integrando o estande do Governo do Estado com foco em apresentar as oportunidades de crédito disponíveis para o setor turístico.

