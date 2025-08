Desenvolve MT oferece renegociação para empreendedores com contratos em atraso a partir desta segunda-feira A Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, inicia nesta segunda-feira (4/8) o Mutirão de Renegociação e Acordo,...

A Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, inicia nesta segunda-feira (4/8) o Mutirão de Renegociação e Acordo, que segue até o dia 30 de setembro. A ação tem como objetivo regularizar débitos de clientes com contratos inadimplentes, e judicializados, oferecendo condições especiais de pagamento, com descontos e prazos estendidos. Entre as principais vantagens, para débitos inferiores a R$15 mil podem ser renegociadas com entrada mínima de R$200 reais. Para clientes que optam por parcelamento, é possível dar uma entrada entre 5% a 20% do valor total da dívida atualizada e parcelar o restante.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como regularizar suas dívidas e aproveitar as condições especiais oferecidas!

Leia Mais em Momento MT: