Desenvolve MT participa da maior feira equestre do Centro-Oeste e leva oportunidade de crédito para o agronegócio

A Desenvolve MT marca presença na 12ª Semana do Cavalo, o maior evento equestre do Centro-Oeste, que acontece de 1º a 11 de maio no Parque de Exposições Jonas Pinheiro, em Cuiabá. A participação da instituição tem como foco divulgar as linhas de crédito voltadas ao fomento de negócios para produtores rurais e empreendedores do setor agropecuário.

