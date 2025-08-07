Logo R7.com
Desenvolvimento agrícola atrai pesquisadores a Lucas do Rio Verde

Nesta quarta-feira (06), uma comitiva de pesquisadores visitou a Prefeitura de Lucas do Rio Verde para conhecer de perto a estrutura...

Nesta quarta-feira (06), uma comitiva de pesquisadores visitou a Prefeitura de Lucas do Rio Verde para conhecer de perto a estrutura da administração municipal, com ênfase no planejamento da cidade e, especialmente, no setor agrícola.

