Desenvolvimento agrícola atrai pesquisadores a Lucas do Rio Verde
Nesta quarta-feira (06), uma comitiva de pesquisadores visitou a Prefeitura de Lucas do Rio Verde para conhecer de perto a estrutura...
Nesta quarta-feira (06), uma comitiva de pesquisadores visitou a Prefeitura de Lucas do Rio Verde para conhecer de perto a estrutura da administração municipal, com ênfase no planejamento da cidade e, especialmente, no setor agrícola. Leia Mais em Momento MT:
Nesta quarta-feira (06), uma comitiva de pesquisadores visitou a Prefeitura de Lucas do Rio Verde para conhecer de perto a estrutura da administração municipal, com ênfase no planejamento da cidade e, especialmente, no setor agrícola.Para saber mais sobre essa visita e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: