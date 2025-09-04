Desfile Cívico será domingo (07) às 17h e contará com apresentação de 83 blocos O tradicional e um dos eventos mais comoventes da celebração do aniversário de Sinop – Festeja Sinop -, o desfile cívico, acontece...

O tradicional e um dos eventos mais comoventes da celebração do aniversário de Sinop – Festeja Sinop -, o desfile cívico, acontece no próximo domingo (07), às 17h. O evento celebra uma data importante para o país, a independência nacional, e, também, os 51 anos de existência de Sinop, uma cidade nova, porém com potencial de destaque nacional. Este ano serão 83 blocos desfilando. A celebração acontece na avenida das Saudades (Dom Henrique Froelich), ao lado da reserva florestal da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). Todo público poderá acompanhar a celebração que contará, por décadas, a história de sucesso da principal cidade do norte de Mato Grosso: Sinop.

