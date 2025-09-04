Logo R7.com
Desfile de 7 de Setembro terá fanfarras, forças de segurança e show para reunir as famílias várzea-grandenses

O desfile vai ocupar parte da Avenida Couto Magalhães. O palco será instalado na praça Sarita Baracat (antiga praça Aquidaban), irá...

O desfile vai ocupar parte da Avenida Couto Magalhães. O palco será instalado na praça Sarita Baracat (antiga praça Aquidaban), irá receber autoridades e convidados para, a partir das 16h dar início às apresentações. Após mais de uma década, a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), volta a realizar o Desfile Cívico-Militar, em comemoração ao 7 de setembro, dia da Independência do Brasil, neste domingo.

