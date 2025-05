Desmatamento em Mato Grosso cai 43% em 2024, mas estado segue entre os líderes nacionais da devastação

Apesar de registrar uma das maiores reduções no desmatamento entre os estados brasileiros, Mato Grosso ainda figura entre os que mais perderam vegetação nativa em 2024. É o que mostra o Relatório Anual de Desmatamento no Brasil (RAD), divulgado nesta quinta-feira (15) pelo MapBiomas. Com 92.554 hectares desmatados, o estado ocupa a sexta posição no ranking nacional, atrás apenas de estados da Amazônia Legal historicamente associados à derrubada da floresta.

Para entender melhor a situação do desmatamento em Mato Grosso e as implicações para o meio ambiente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: