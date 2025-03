Desmistificando o Autismo: evento gratuito em Cuiabá promove inclusão e conhecimento sobre o TEA

No próximo dia 2 de abril, data em que se celebra o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, Cuiabá será palco da capacitação “Desmistificando o Autismo”, uma iniciativa gratuita da vereadora Maysa Leão. O evento visa ampliar o conhecimento e promover a inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), reunindo especialistas, familiares, profissionais da saúde e da educação.

