Despedida de um Líder: Luto Oficial em Sorriso pela Morte de Alcino Manfroi

Um legado de amor e doação, olhar desbravador. Assim era Alcino Manfroi, primeiro prefeito de Sorriso, que faleceu neste sábado, 24 de agosto, aos 89 anos. A Administração Municipal externa sentimentos de luto e decretou luto oficial de três dias no Município em virtude do falecimento do primeiro prefeito.

