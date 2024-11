Desperdício de alimentos no Brasil: um alerta urgente O senador Paulo Paim (PT-RS), em pronunciamento nesta quarta-feira (16), chamou a atenção para o alarmante desperdício de alimentos... Momento MT|Do R7 16/10/2024 - 18h49 (Atualizado em 16/10/2024 - 18h49 ) twitter

O senador Paulo Paim (PT-RS), em pronunciamento nesta quarta-feira (16), chamou a atenção para o alarmante desperdício de alimentos no Brasil. O país está entre os que mais jogam comida fora, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU). Paim destacou que o Brasil ocupa a 10ª posição no ranking global de desperdício, com 30% dos alimentos produzidos sendo descartados — o equivalente a 46 milhões de toneladas por ano. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



