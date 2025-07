Detran alcança mais de 50 mil pessoas com ações educativas para um trânsito mais seguro em Mato Grosso O Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), alcançou mais de 50 mil pessoas em 25 municípios durante...

O Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), alcançou mais de 50 mil pessoas em 25 municípios durante as 363 ações educativas realizadas ao longo do primeiro semestre de 2025 em prol de um trânsito mais seguro em Mato Grosso.

