Detran leva informações de forma lúdica para crianças de unidade escolar em Cuiabá Em continuação às ações da campanha nacional Maio Amarelo, a equipe da Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito do Detran esteve... Momento MT|Do R7 23/05/2025 - 19h55 (Atualizado em 23/05/2025 - 19h55 )

Momento MT

Em continuação às ações da campanha nacional Maio Amarelo, a equipe da Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito do Detran esteve, nesta sexta-feira (23.5), no Centro de Educação Infantil Cuiabano (CEIC) Rosângela Campos, em Cuiabá, levando orientações de segurança no trânsito para crianças da unidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa importante ação educativa!

