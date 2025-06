Detran-MT alerta para golpes de sites falsos para pagamentos de licenciamento O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) reforça o alerta sobre a existência de sites falsos com nome do órgão...

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) reforça o alerta sobre a existência de sites falsos com nome do órgão, criado por criminosos, para aplicar golpes. Para que o cidadão não caia no golpe, a orientação é que a atenção seja redobrada na hora de realizar o pagamento do licenciamento do veículo.

