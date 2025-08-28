Detran-MT capacita 41 agentes de trânsito da Guarda Municipal de Várzea Grande Quarenta e um agentes da Guarda Municipal de Várzea Grande estão sendo qualificados no Curso de Formação de Agente de Trânsito promovido...

Quarenta e um agentes da Guarda Municipal de Várzea Grande estão sendo qualificados no Curso de Formação de Agente de Trânsito promovido pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) por meio da Escola Pública de Trânsito. O curso visa promover a formação inicial para os guardas municipais recém ingressantes no serviço público, de modo a assegurar que possuam a devida qualificação para o exercício das atividades de fiscalização, operação e policiamento ostensivo de trânsito.

